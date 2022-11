O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou a participação da sociedade civil no Conselho - Divulgação

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou a participação da sociedade civil no ConselhoDivulgação

Publicado 07/11/2022 17:46

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo empossou no último sábado (05/11), os novos representantes do Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais, no mesmo dia que também foi comemorado o Dia Nacional da Cultura. Os conselheiros terão mandato de dois anos, até setembro de 2024.

Durante a cerimônia, o secretário Municipal de Cultura, Bruno Nunes, ressaltou a representatividade do novo grupo. “A participação direta da Sociedade Civil junto ao Poder Executivo sempre foi um compromisso da Prefeitura. O conselho tem esse objetivo como uma das principais atribuições”, concluiu.

Os empossados foram:

Titulares da Sociedade Civil

1 - IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro)

2 - Grêmio Recreativo Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo

3 - Associação Cultural Mata Virgem (ONG com Cursos, Vila Verde)

4 - ALP Editora Produções Artísticas e Culturais

5 - Furna (Associação de Centros de Matrizes Africanas)

Artistas titulares

1 - Paulo Sorriso

2 - Mãe Neusa

3 - Raphael Mozer

4 - Denise

5 - Gil Nascimento

Artistas suplentes

1 - Flávio Cardoso

2 - Ester

3 - Gisele Brigadeirinho

4 - Telma Moreno

5 - Mauro