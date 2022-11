Belford Roxo

Deam de Belford Roxo inaugura sala de depoimento especial para mulheres

Local conta com espaço para depoimentos de crianças e adolescentes mulheres, vítimas ou testemunhas de violência. O prefeito Waguinho e a deputada federal Daniela do Waguinho marcaram presença no evento

Publicado 04/11/2022 18:16 | Atualizado há 2 dias