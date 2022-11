O atacante Hudson Moreira comemorando um dos gols marcados contra o Goytacaz - Edson VHL / SEBR

O atacante Hudson Moreira comemorando um dos gols marcados contra o GoytacazEdson VHL / SEBR

Publicado 06/11/2022 23:55 | Atualizado 07/11/2022 00:02

Os jogadores da SE Belford Roxo posados antes do jogo contra o Goytacaz Edson VHL / SEBR

O presidente Reginaldo Gomes (D) e seu filho secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, na hora do parabéns pra você, acompanhados do mascote do Belford Roxo "o pombo sinistrão" Edson VHL / SEBR

Belford Roxo - Ao som e impulsionados por três mil torcedores, a Sociedade Esportiva Belford Roxo venceu o Goytacaz por 2 a 0, neste domingo (06/11), no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, na partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca da Série B2. Os gols da vitória foram marcados pelo centroavante Hudson Moreira, que deixou o clube belforroxense em vantagem para o jogo de volta na próxima semana, em Campos."A vitória do Belzão foi o melhor presente que eu recebi de aniversário. O dia foi especial fiquei cercado de amigos e familiares que me desejaram felicidades e vibraram com o time que está elevando o futebol da nossa cidade, além de ser um gerador de emprego direto e indireto para muita gente. Agradeço a todos que tem me ajudado na realização deste sonho", disse entusiasmado o presidente do clube, Reginaldo Gomes.Com o resultado de 2 a 0, a Sociedade Esportiva Belford Roxo poderá perder por um gol de diferença no jogo de volta, no próximo domingo (13/11), em Campos, para garantir vaga na final da Série B2, além do acesso à Série B1 em 2023.