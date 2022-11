Diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco (Centro), com a porta-bandeira Jaçanã Ribeiro e o mestre-sala Matheus Machado, durante o primeiro ensaio de rua, no Centro de Belford Roxo - Divulgação

Diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco (Centro), com a porta-bandeira Jaçanã Ribeiro e o mestre-sala Matheus Machado, durante o primeiro ensaio de rua, no Centro de Belford RoxoDivulgação

Belford Roxo – A Inocentes de Belford Roxo, na próxima quarta-feira (09/11), a partir das 19h, na quadra de ensaios da escola de samba, na Avenida Boulevard, 1741, no bairro São Vicente, abre as inscrições para as Alas da Comunidade. Os interessados devem procurar a presidente das Alas Reunidas, Vera Gorn, durante o ensaio de canto, que será realizado no local. É preciso levar uma foto 3x4 e comprovante de residência. A inscrição é gratuita com direito a fantasia e passagem para o Sambódromo em ônibus oferecido pela escola.

Os novos componentes terão como responsabilidade, o comparecimento em todos os ensaios e eventos da agremiação. “Estamos partindo com um samba lindo demais, com uma letra de fácil compreensão e melodia muito gostosa, mas precisamos que todos os componentes cantem para fazermos bonito no desfile e tirarmos a nota máxima. Íamos fazer um ensaio de rua, mas devido à previsão de chuva preferimos ensaiar no local coberto”, disse o diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco.

Participarão do ensaio, o intérprete da escola, Tiago Brito, a bateria do mestre Juninho, passistas, musas, mestre-sala, porta-bandeira, baianas e velha-guarda.



O enredo da Inocentes para 2023 tem como título "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato. A escola de samba belforroxense será a 8ª escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no sábado de carnaval, pela Série Ouro, da Lierj.