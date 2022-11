O secretário Denis Macedo (ao centro) destacou que o projeto ajuda no desenvolvimento dos alunos - Divulgação

Belford Roxo - Arte, lazer e educação ambiental para as crianças. A Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo, através de uma parceria com a Bayern, leva na semana do dia 7 até 11 de novembro, o Projeto “Turma em Ação: Missão Natureza” para algumas escolas da rede municipal. A apresentação teatral é direcionada para alunos do 1º ao 5º ano de escolaridade e as escolas municipais Condessa Infante e Professora Maria das Dores Fujii da Silva receberam a atração. Mais de 600 crianças assistiram ao espetáculo, divididas em dois turnos, manhã e tarde.



As crianças interagiram com os atores e aprenderam mais sobre cidadania Rafael Barreto / PMBR

O secretário de Educação, Denis Macedo, destacou que esses momentos lúdicos são essenciais para o aprendizado. “Levar esse projeto para as escolas agrega positivamente no desenvolvimento dos alunos”, ressaltou. “Ficamos felizes de conseguir essa parceria e garantir uma interação divertida que estimula a aprendizagem e reflexão sobre temas relevantes na sociedade”, finalizou Denis. A secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia, também participou do evento. O objetivo do espetáculo é utilizar recursos lúdicos como músicas, teatros e brincadeiras, para despertar a conscientização nas crianças sobre a preservação do meio ambiente. Outros valores também são abordados com muita leveza: cidadania, respeito, criatividade e imaginação. Além do espetáculo teatral, a ação incentiva a leitura através da distribuição gratuita de cartilhas divertidas e interativas.O secretário de Educação, Denis Macedo, destacou que esses momentos lúdicos são essenciais para o aprendizado. “Levar esse projeto para as escolas agrega positivamente no desenvolvimento dos alunos”, ressaltou. “Ficamos felizes de conseguir essa parceria e garantir uma interação divertida que estimula a aprendizagem e reflexão sobre temas relevantes na sociedade”, finalizou Denis. A secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia, também participou do evento.

Estímulo aos alunos

De acordo com o produtor cultural do projeto, Leandro Almeida, todo o conteúdo abordado é estudado pelas crianças na sala de aula. “Temos um prazer enorme de ajudar a introduzir temas como sustentabilidade, desmatamento e coleta seletiva nessa peça. Sabemos que as crianças vão absorver e multiplicar esses aprendizados”, contou. “Já fizemos mais de 500 apresentações no Brasil, mas é a nossa primeira vez na Baixada. Nosso maior orgulho é receber os sorrisos e risadas dos pequenos”, concluiu Leandro.



Os atores conseguiram, de forma simples, passar as mensagens de cidadania, sustentabilidade e de outros temas para os alunos Rafael Barreto / PMBR

A pedagoga da secretaria municipal da Educação, Jennifer Moreira, ajudou a formalizar a parceria que trouxe o espetáculo. “Além de proporcionar cultura, estamos construindo memórias afetivas e trazendo uma mensagem importante de preservação ambiental. Nossa comunidade precisa ter acesso a projetos assim e conseguimos com êxito”, frisou O diretor da Escola Municipal Condessa Infante, Alexsandro Bernardo, expressou a felicidade de ver os alunos adquirindo conhecimento. “Nossa intenção é estimular e conscientizar as crianças. É gratificante vê-los focados e alegres interagindo com os atores da peça”, realçou. “Esse tipo de recurso metodológico auxilia no aprendizado e estamos focados em trazer cada vez mais essa linguagem lúdica para eles”, frisou. “Os alunos ficaram muito emocionados e empolgados, pois a maioria nunca teve essa experiência do teatro. Tenho certeza que eles absorveram a importância do tema”, completou Aline Ferreira, diretora da Escola Municipal Professora Maria das Dores Fujii da Silva.A pedagoga da secretaria municipal da Educação, Jennifer Moreira, ajudou a formalizar a parceria que trouxe o espetáculo. “Além de proporcionar cultura, estamos construindo memórias afetivas e trazendo uma mensagem importante de preservação ambiental. Nossa comunidade precisa ter acesso a projetos assim e conseguimos com êxito”, frisou

Segue a programação das apresentações:

07/11 – E. M. Condessa Infante

08/11 – E. M. Professora Maria das Dores Fujii da Silva

09/11 – E. M. Adelina Dos Santos Purcino

10/11 – E. M. Deputado Oswaldo Lima

11/11 – E. M. Capela São José