A escritora e pedagoga com especialização em Arteterapia e História e Cultura africana e Afrodescendente, Márcia Ribeiro Joviano, é uma das autoras do livro - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 08/11/2022 23:03

Belford Roxo – A Casa de Cultura de Belford Roxo será palco, nesta quinta-feira (10/11), do lançamento do livro "Sarau Afro-Indígena", às 10h, no espaço que fica no bairro Nova Piam, próximo a Vila Olímpica.



O livro é de autoria das escritoras Márcia Ribeiro Joviano, Isabel Cristina, Gonçalves da Silva, Fernanda Lisboa e Ana Paula Cunha. O evento tem organização da Secretaria Municipal de Cultura.



Serviço:

Lançamento do livro Sarau Afro-Indígena

Dia: 10/11/2022 (Quinta-feira)

Horário: 10h

Casa de Cultura de Belford Roxo

Avenida Bob Kennedy, s/n, bairro Nova Piam