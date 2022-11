Eri da Silva participou da ação e disse que faz exames regularmente - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Cuidar da saúde também é coisa de homem. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quarta-feira (09/11), as ações de conscientização e prevenção no mês mundial do combate ao Câncer de Próstata. A Unidade de Saúde da Família (USF) Nivaldo Cardoso de Moura, no bairro São Francisco de Assis, deu o pontapé inicial no “Novembro Azul” no município.

Os exames de ultrassonografia da próstata, PSA (exame de sangue para rastreamento do câncer) e exame de toque retal são recomendados para homens acima dos 40 anos. Antes disso, todo paciente precisa receber o atendimento primário do clínico geral, para depois ser encaminhado a um especialista (urologista) e realizar os exames de detecção. As unidades de saúde de Belford Roxo estão mobilizadas para garantir a saúde dos homens.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, o objetivo é conscientizar o público masculino. "O homem precisa se cuidar de forma rotineira e praticar hábitos saudáveis. Incentivamos os cuidados de janeiro a janeiro para todos. A Saúde de Belford Roxo está à disposição, não tenham resistência na busca de ajuda médica", afirmou o secretário, que reforçou os atendimentos do Programa Saúde na Hora em 11 unidades, das 19h às 22h, para facilitar a vida de quem busca acesso aos serviços de Atenção Primária. Está previsto para o dia 17 de novembro, a ação especial da tenda de Novembro Azul, na Praça Eliaquim Batista, no Centro. Dentre os serviços oferecidos: aferição de pressão e glicose, avaliação nutricional e saúde mental, orientações da equipe sobre saúde bucal, tabagismo e infecções sexualmente transmissíveis (IST), encaminhamentos para exames de rotina e PSA, vacinação Covid e palestra sobre a saúde do homem. Os atendimentos ocorrerão de 16h às 20h.

Diagnóstico precoce

Para o diretor das Policlínicas, Admilson Figueiredo, a intenção é dar o suporte necessário aos homens. “Fizemos um trabalho de excelência no Outubro Rosa e estendemos isso à saúde masculina. Alertem seus parentes para os cuidados”, ressaltou. “Nosso apelo é que as mulheres ajudem a conscientizar os homens para cuidar da saúde. Qualquer diagnóstico precoce aumenta consideravelmente a chance de salvar vida”, completou a diretora da Atenção Básica, Lígia Magda.



O morador do bairro São Francisco de Assis, Erli da Silva Ribeiro, 65 anos, esteve presente na ação. "O homem não pode ter vergonha, nem preconceito, quando o assunto é saúde", realçou. "Realizo os exames de diagnóstico regularmente, e faço isso também pela minha família. Quero prolongar minha vida e cuidar de todos por muito mais tempo", finalizou Erli. De acordo com um dos responsáveis técnico do Programa da Saúde do Homem, Juliano Miranda, a ideia é unir forças para a saúde masculina. "Aproveitamos a visibilidade do Novembro Azul para conscientizar sobre o câncer de próstata, um dos cânceres que mais mata homens no mundo", informou. "Estamos realizando diversos programas dentro do município para focar nas consultas e diagnósticos precoces", frisou Juliano.