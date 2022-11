O mutirão foi feito na Associação de Moradores da Vila Pauline e a Unidade Básica de Saúde de Santa Marta - Divulgação

Belford Roxo - Cuidando sempre do seu melhor amigo. A equipe do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, da Secretaria de Saúde de Belford Roxo, segue focada na vacinação dos animais. Na última terça-feira (08/11), mais de 1.100 cães e gatos foram imunizados pela campanha antirrábica no município. Os locais escolhidos foram: a Associação de Moradores na Vila Pauline e a Unidade Básica de Saúde de Santa Marta.Vale lembrar que a raiva é uma doença cada vez mais incomum, mas ainda está presente, causando preocupação nos donos de cães e gatos. Trata-se de uma zoonose, ou seja, os animais transmitem a doença ao homem. Por isso a importância de vacinar, pois é a única forma de prevenção do seu melhor amigo.