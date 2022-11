Sanne Belucci têm mais de 30 anos de Avenida e muito samba no pé - Divulgação

Publicado 11/11/2022 17:57

Belford Roxo - Sanne Belucci é a nova musa da Inocentes de Belford Roxo. A beldade é advogada, radicada na Suíça há 30 anos, e comanda também o canal no YouTube Acorda Alyce, onde além de outros assuntos, tem um quadro que fala com o povo do samba.

"O samba é minha vida! E sempre digo que vou parar de desfilar e ficar apenas assistindo o desfile da Sapucaí de camarote. Mas o povo não me deixa quieta. Essa semana fui surpreendida com o convite carinhoso do carnavalesco Lucas Milato para ser musa da Inocentes, uma agremiação que admiro, tenho amigos e que esse ano vem com um tema que fala no empoderamento da mulher. Gente, foi impossível recusar! Prometo mostrar muito luxo na avenida”, disparou Sanne Belucci.

Com mais de 30 anos de Avenida e muito samba no pé, Sanne já foi musa da Viradouro, Portela, Renascer de Jacarepaguá, Império da Tijuca, Unidos da Ponte, União da Ilha do Governador e rainha das baterias do Boi da Ilha e Vicente de Carvalho, além de ter sido madrinha na Unidos do Jacarezinho.

Conhecida como a “Rainha dos Faisões", pois passa a avenida esbanjando simpatia, beleza, com fantasias luxuosas confeccionadas com materiais importados e milhares de penas de faisão com mais de dois metros.

“Quando Sanne passa no desfile todos os olhares se voltam para ela pelo seu carisma, sempre tive vontade de convidá-la para desfilar na escola que eu estivesse trabalhando. Chegou o momento e não perdi tempo falei com a direção da Inocentes e todos ficaram muito contentes por ter essa artista no nosso elenco”, disse o carnavalesco da Inocentes de Belford Roxo, Lucas Milato.

O enredo da Inocentes para 2023, tem como título "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato. E conta a história das paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo, que são artesãs, produtoras de panelas de barro, que tiram seu sustento das suas criações.

A escola de samba belforroxense será a oitava escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no sábado de carnaval, pela Série Ouro, da Lierj.