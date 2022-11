O roupeiro Segundo, no vestiário arrumando os uniformes dos jogadores da SE Belford Roxo - Divulgação

Publicado 10/11/2022 23:21 | Atualizado 10/11/2022 23:26

Belford Roxo - Uma das peças fundamentais no time de futebol, seja de várzea ou profissional, é o roupeiro do clube. Um funcionário que é responsável pelos fardamentos, uniformes e materiais esportivos da equipe. É ele que organiza o vestuário dos jogadores. Na Sociedade Esportiva Belford Roxo, o guardião se chama Gerônimo N. de Moura, de 45 anos, mais conhecido como "Segundo", técnico da Defesa Civil e Bombeiro Civil, que já teve outras profissões, mas cuidar dos equipamentos esportivos da equipe se tornou um sacerdócio.

Nos dias de jogos e treinos, Segundo é o primeiro a chegar seja no estádio, academia ou centro de treinamento para colocar em ordem os uniformes, chuteiras, bolas e materiais necessários, e o último a deixar os locais, pois tem que recolher e guardar tudo que foi utilizado. Em seguida, começa a segunda parte do trabalho, que é lavar os uniformes, limpar as chuteiras e o que foi usado pelos atletas e comissão técnica.

Segundo com sua esposa Neliane Cunha e seus filhos Cauã, Luiz Felipe e Kevin em uma partida de futebol Divulgação

“Minha história com a SE Belford Roxo começou há dois anos, quando o clube foi fundado, o presidente Reginaldo Gomes me chamou para ser auxiliar técnico do time de base, que estava se formando, e que meus filhos Cauã e Neco faziam parte. Vi a necessidade de alguém para cuidar dos uniformes, pois a comissão técnica era pequena, naturalmente comecei a levá-los para casa”, disse o roupeiro.

Segundo é muito querido por todos da equipe e dedica de terça a domingo, mais de oito horas diárias para o clube, sem contar as viagens, quando jogam fora do município. Casado com Neliane Cunha e pai de Yuri Cristian, de 22 anos, Cauã, 19, Kaike, 18, Keven, 6 e Luis Felipe, 19 (adotivo), tem o apoio da família que está sempre presente nos jogos dando aquela ajuda, quando é preciso.

O meia Marcos Felipe, considerado o mais vaidoso pelo roupeiro, olhando o uniforme Divulgação "Quando percebi, estava cuidando de todos os equipamentos dos treinos e jogos. Hoje sou o roupeiro oficial do clube, conheço as características mais peculiares no comportamento dos atletas. Desde o mais vaidoso, que é o meia Marcos Felipe, até aquele que as vezes tenho que dar uma bronca, pela falta de atenção com seus trajes. Minha felicidade é ver o time entrando em campo com a roupa alinhada", ressalta Segundo.

O time do Sociedade Esportiva Belford Roxo sempre se apresenta impecável Divulgação Gerônimo possui curso de treinador de Futebol (Ferj) e Árbitro de Futsal (Sesc), e também coordena a Escolinha de Futebol de Itatiquara / Bloco Carnavalesco Boca de Rã e foi auxiliar de campo do Tigres do Brasil, de Duque de Caxias.

Para 2023, o guardião Segundo sabe que terá mais trabalho, pois o time comandado pelo técnico Luciano Moraes, se classificou na Copa Rio 2023, assim como participará do Cariocão.

"Temos certeza que, seja qual for a competição, os jogadores belforroxenses estarão com seus uniformes impecáveis", conclui o roupeiro.

O meia Marcos Felipe devidamente uniformizado sempre com tudo caprichado Divulgação A Sociedade Esportiva Belford Roxo encara neste domingo (13/11), às 15h, o Goytacaz, em Campos, no jogo de volta das das semifinais do Campeonato Carioca da Série B2. No jogo de ida, os belforroxenses venceram por 2 a 0, em solo belforroxense.