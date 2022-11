Os testes de Covid-19 estão sendo feitos em mais de 50 pontos de atendimento - Rafael Barreto / PMBR

Os testes de Covid-19 estão sendo feitos em mais de 50 pontos de atendimentoRafael Barreto / PMBR

Publicado 11/11/2022 17:35 | Atualizado 11/11/2022 17:39

Belford Roxo - Os cuidados não podem parar. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo reforçou a mobilização para prestar assistência à população que busca cuidados relacionados a Covid-19 diante do aumento de casos no Estado. Ao todo, são mais de 50 unidades de saúde (e pontos) à disposição para testes do vírus.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, é importante não se descuidar em relação ao vírus. “Todos os postos e unidades de Saúde estão prontos para testar e encaminhar os usuários com eficiência”, pontuou. “Não corram riscos, utilizem-se dos métodos de testagens. Esse é o melhor caminho para combatermos essa nova onda de casos”, concluiu o secretário.



Com sintomas leves, dona Gilda resolveu fazer o teste de Covid na Neuza Brizola Rafael Barreto / PMBR

Relação de Unidades de Saúde que fazem o teste Dona Gilda, 62 anos, moradora do município, compareceu a Policlínica Neuza Brizola para realizar o teste. “Estou com sintomas leves, mas sei o quanto é importante testar. Estou feliz com a praticidade do atendimento e o resultado sai em apenas 10 minutos”, relatou. “Precisamos nos cuidar e cuidar do próximo”, finalizou Gilda.

USF BELA VISTA

USF BOM PASTOR I, II

USF BOM PASTOR III

USF ERERÊ

USF SÁ REGO

USF JARDIM IPÊ I, II

USF MARIA ANÉSIA / Jardim Redentor

USF PARQUE AMORIM I

USF PARQUE AMORIM II e III

USF PARQUE DOS FERREIRAS

USF PARQUE ESPERANÇA I, II

USF PARQUE SÃO JOSÉ

USF ANTÔNIO FRANCISCO RIBEIRO / Recantus

USF JOSÉ OSCAR LIMA / Shangrilá

USF VILA PAULINE I

USF VILA SÃO LUIZ II

USF VILAR NOVO

USF XAVANTE I, II

USF XAVANTE III e IV

USF DONA ISAURA

USF EDIR HENRIQUE GANDRA

USF ARMINDO FELICIANO DA SILVA / Zé Macaco

USF SANTA MARIA I, II E III

USF JOSE LUIZ DE OLIVEIRA/ Zé do Trenzinho

USF OCTACÍLIO RIBEIRO DA SILA / Xavante

USF JOSÉ VENÂNCIO/ Zé Cabeção

USF AMÉRICO VESPÚCIO VASCONCELLOS ROSA

USF ROSA SÁ LOURENÇO/ Malhapão

USF MARIA AUGUSTA DEC OLIVEIRA BRASIL

USF ALFREDO FERREIRA FILHO/ Maringá

USF LUIZ CARLOS DE ALMEIDA/ Buda

USF FELICIANO ARAUJO/ Castelar

USF NIVALDO CARDOSO DE MOURA

UBS ISMAEL DE CASTRO ROCHA / Andrade

UBS CASIMIRO MEIRELLES

UBS PROFESSORA JACIRA PINTO LEAL

UBS JOSÉ TAYANO DIAS / Sargento Roncalli

UBS MANOEL BATISTA ALMEIDA FILHO/Barro Vermelho

UBS SANTA MARTA

UBS MARIA DE FÁTIMA DA SILVA/ Begônia

UBS JEFERSON DA SILVA RESENDE/ Hinterlândia

UBS ANTENOR PAES LEME PIRES / Seu Nonô

UBS ALFREDO ALENCAR/ Vila Mercedes

UBS JOSÉ BENACHO/ Prata

Relação das Policlínicas e Unidades Especializadas que estão realizando Testes Rápidos para Covid-19:

1 - Clínica da Mulher.

2 - Tenda Shopping Nova Bel.

3 - Policlínica Regional Neuza Goulart Brizola.

4 - Policlínica Nielson do Carmo.

5 - Policlínica Tamoios.

6 - Policlínica Regional de Heliópolis.

7 - Policlínica de Itaipu.

8 - Policlínica Regional de Nova Aurora.

9 - Policlínica Regional de Santa Maria.

10 - Policlínica Regional do Parque São José.

11 - Policlínica do Wona.

12 - Policlínica Regional do Parque Amorim.

13 - Policlínica Mariza Ribeiro da Silva - Redentor.

14 - Policlínica Maria Lúcia Barboza de Carvalho - Palmeirinha