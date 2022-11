A retirada das barricadas devolve aos belforroxenses o direito Constitucional de ir e vir - Divulgação

Publicado 11/11/2022 20:04 | Atualizado 11/11/2022 20:04

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), após informações do Disque Denúncia, sobre vias bloqueadas pelo tráfico de drogas, no bairro Santa Teresa, em Belford Roxo, estiveram na manhã desta sexta-feira (11/11), na Rua José Olímpio e nas Estradas da Chácara e Conceição, com o apoio da Prefeitura de Belford Roxo, realizando a remoção das barricadas colocadas pelos traficantes.



Barricadas do tráfico podem ser denunciadas ao Disque Denúncia, em seus canais de atendimento Divulgação

A retirada das barricadas devolve o direito Constitucional de ir e vir aos moradores locais, motoristas e pedestres. Além da liberação das vias para a realização de obras pela Prefeitura.

A liberação das vias ajuda também para a realização de obras pela Prefeitura Divulgação

Barricadas do tráfico podem ser denunciadas ao Disque Denúncia, em seus canais de atendimento: Central (21) 2253 1177; WhatsApp (21) 99973-1177, além do aplicativo - Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.