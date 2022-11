A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada da 54ª DP - Divulgação

Publicado 13/11/2022 12:01 | Atualizado 13/11/2022 12:02

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na manhã, deste domingo (13/11), um criminoso armado com uma pistola 9mm, rádio transmissor e uma quantidade de drogas, no Centro, de Belford Roxo.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).