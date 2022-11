Durante toda semana foram realizados vários treinos no Estádio Nélio Gomes visando o confronto em Campos - Edson VHL / SEBR

Publicado 12/11/2022 13:35 | Atualizado 12/11/2022 13:43

Belford Roxo - Belford Roxo – Chegou a hora da verdade! A Sociedade Esportiva Belford Roxo finalizou na manhã desta sexta-feira (11/11), a preparação para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca da Série B2, contra o Goytacaz, neste domingo (13/11), às 15h, no Estádio Aryzão, em Campos. No primeiro confronto, os belforroxenses venceram por 2 a 0, podendo perder por um gol de diferença que estará classificado para a final da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

Durante toda semana, após os atletas realizarem atividades de resistência aeróbica, o técnico Luciano Moraes iniciou um trabalho de ajustes táticos intenso com bola que contou com movimentação, marcação e finalização.



“Respeito muito o nosso adversário e sei que será um jogo difícil, mas estamos focados no nosso objetivo. Nos preparamos diariamente, para repetir a boa atuação do primeiro jogo e tentar chegar a grande final. Quero parabenizar a equipe do Goytacaz e a do Belford Roxo pela bonita campanha que fizeram na fase classificatória”, disse o técnico Luciano Moraes.



O técnico Luciano Moraes dando instruções aos jogadores durante os treinos preparatórios para o confronto em Campos Edson VHL / SEBR A Sociedade Esportiva Belford Roxo já garantiu vaga na Copa Rio 2023. O clube busca o segundo acesso inédito no ano. Ainda em 2022, conquistou o título da Série C do Carioca, e está muito próximo de conseguir a vaga na Série B1, caso passe para a final da Série B2.