A mulher (camisa preta) no momento da prisão pelos policiais militares do 39º BPM, além do acompanhamento do Conselho Tutelar de Belford RoxoReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/11/2022 19:42 | Atualizado 14/11/2022 19:43

Belford Roxo – Uma mulher foi presa, na tarde deste domingo (13/11), em Belford Roxo, suspeita de arremessar sua filha recém-nascida, de um mês e 27 dias, contra a parede. A suspeita estava brigando com o marido no momento do ocorrido.



O conselheiro tutelar Alexander Macedo, foi acionado junto com os policiais militares, para acompanhar a ocorrência que foi registrada da 54ª DP Divulgação

A recém-nascida, com diversas escoriações, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Belford Roxo, e permanece internada, em observação. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) e o Conselho Tutelar de Belford Roxo, através do conselheiro Alexander Macedo, foram acionados para o local para atender a ocorrência, na Estrada Doutor Farrula, no bairro São Francisco de Assis. O momento da prisão da mulher foi registrado nas redes sociais por moradores vizinhos.A recém-nascida, com diversas escoriações, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Belford Roxo, e permanece internada, em observação.

A suspeita está presa por tentativa de homicídio doloso, ficando a disposição da Justiça, com a ocorrência sendo registrada da 54ª DP (Belford Roxo).