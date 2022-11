A SE Belford Roxo com a derrota em Campos, acabou não conseguindo o acesso à Série B1 - Divulgação / Goytacaz

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo acabou não conseguindo o acesso para a Série B1 do Campeonato Carioca, ao ser goleado por 4 a 1 pelo Goytacaz, neste domingo (13/11), no Estádio Aryzão, em Campos, no jogo de volta da semifinal da Série B2. O atacante Jean Cláudio marcou o gol belforroxense, que poderia perder por um um gol de diferença, após vencer o jogo de ida por 2 a 0.

Mesmo eliminado, o Belzão por ter ficado entre os quatro primeiro colocados da Taça Waldir Amaral (1ª fase), garantiu vaga na Copa Rio 2023. O saldo de 2022 ainda sim merece ser comemorado para um clube fundado há dois anos, que esse ano conquistou o titulo da Série C, garantindo o acesso para a disputa da Série B2.



"Nosso time foi guerreiro e lutou até o fim pela vitória. Só temos dois anos de fundação e essa é a terceira semifinal do Campeonato Carioca que participamos, sendo com um título. Mas, a ascensão meteórica no cenário esportivo, não seria possível sem o apoio dos jogadores, amigos, patrocinadores, torcedores e do prefeito Waguinho (União Brasil). Em 2023, temos o Cariocão e a Copa Rio. É o futebol da nossa cidade, sendo difundido em todo nosso Estado. Obrigado a população que torce com a gente ", disse o presidente da SE Belford Roxo, Reginaldo Gomes.

O elenco belforroxense entrará de férias essa semana e deverá retornar para iniciar os treinos, após a Copa do Mundo.

O Barra da Tijuca, que eliminou o Rio de Janeiro com uma vitória de 1 a 0, decide com o Goytacaz o título da Série B2. Os dois times estão classificados para a Série B1 do Estadual em 2023.