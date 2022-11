A Ouvidora de Belford Roxo, Joice Bigatti (camiseta preta), conversou com muitos belforroxenses sobre as principais demandas do município no Wona - Divulgação

Publicado 17/11/2022 17:42 | Atualizado 17/11/2022 18:25

Belford Roxo - A Ouvidoria do município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, deu sequência a um projeto que visa dar voz aos moradores da cidade. A Tenda da Ouvidoria Itinerante esteve nesta quinta-feira (17/11), no bairro Wona, e pretende, nos próximos dias, avançar por outros bairros. O objetivo é conversar com os belforroxenses sobre as principais demandas do município, incluindo queixas, dúvidas, elogios ou solicitações. Saneamento, segurança pública e obras foram os assuntos mais comentados no Wona.

Além de ouvir e apresentar possíveis soluções, a Ouvidoria Municipal também se prontifica a acompanhar as demandas que são encaminhadas as secretarias e outros setores pertinentes. “É importantíssimo ter esse contato mais próximo com o morador. Através da Tenda, eles se sentem à vontade para chegar e falar. Além de abrir esse espaço, nós nos comprometemos a acompanhar as demandas que são redirecionadas. O cidadão merece um retorno e a gestão municipal de Belford Roxo, liderada pelo prefeito Waguinho (União Brasil), possui esse hábito de falar e posicionar os moradores”, afirmou a Ouvidora Municipal, Joice Bigatti.

Na Tenda Itinerante, além da ouvidora do município, mais dois colaboradores participam da ação. O morador da cidade é livre para chegar, sentar e falar. Em sua passagem pelo Wona, nesta quinta (17/11), a Tenda contou com a participação do secretário Municipal de Saneamento e vereador Igo Menezes (PT). Além de parlamentar na cidade, e também secretário municipal do Governo Waguinho, Igo possui uma identificação forte com a Ouvidoria. Antes de verear e estar responsável por uma pasta da cidade, Igo atuou como ouvidor de Belford Roxo por quatro anos.

“Eu acompanho o trabalho da Joice, que é uma amiga querida, e tenho muito carinho pela Ouvidoria da cidade. Estive à frente por quatro anos e sei do quanto que as pessoas esperam e confiam neste trabalho. Sair do escritório e circular pelas ruas é fundamental para dar mais voz às pessoas”, comentou Igo.

A Tenda da Ouvidoria Itinerante ouviu cerca de 110 pessoas no Wonaa. A parada do projeto sempre acontece em pontos estratégicos, como praças ou em frente a igrejas Divulgação Sendo o saneamento uma das questões levantadas a presença do secretário só veio a somar, “anotei muitas questões importantes nas conversas que tivemos aqui. Com certeza, todas serão vistas e retornaremos, assim que possível, com uma resposta”, destacou Igo.

A Tenda da Ouvidoria Itinerante ouviu cerca de 110 pessoas no Wona. A parada do projeto sempre acontece em pontos estratégicos, como praças ou em frente a igrejas. Até o final de novembro, o projeto deve percorrer mais quatro bairros. Todas as demandas são protocoladas e encaminhadas aos setores competentes. O espaço é aberto para qualquer pessoa da cidade que queira falar. Como protocolo de identificação são recolhidas informações básicas de contato como telefone, e-mail e a rua onde o visitante reside.