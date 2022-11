Genilson Costa passou pela avaliação e foi atendido por nutricionista e urologista - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 17/11/2022 18:31 | Atualizado 17/11/2022 18:40

Belford Roxo - Atenção, atitude, prevenção e cuidado. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo disponibilizou nesta quinta-feira (17/11) diversos serviços direcionados ao público masculino no dia mundial de combate ao câncer de próstata, com uma tenda azul posicionada na praça Eliaquim Batista, no Centro. A ação especial vai ocorrer até a noite de sexta-feira (18/11) e prevê mais de três mil atendimentos.



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, pontuou a efetividade da campanha. "Nossas equipes de Atenção Primária e Secundária estão de portas abertas para cuidar do público masculino durante o ano todo. É importante ressaltar que o homem precisa reconhecer a necessidade dos cuidados preventivos", reforçou. "Estamos à disposição para ajudar a quebrar tabus e prover qualidade de vida", concluiu o secretário. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo mobilizou profissionais de toda a rede municipal para oferecer os serviços de aferição de pressão e glicose, avaliação nutricional e saúde mental, orientações da equipe sobre saúde bucal, tabagismo e infecções sexualmente transmissíveis (IST), encaminhamentos com urologista para ultrassonografia da próstata e exame de PSA, vacinação Covid e palestra sobre a saúde masculina.

De janeiro a janeiro



O morador do Bairro Vermelho, Genilson Costa, 71 anos, aproveitou a diversidade dos serviços oferecidos. “Passei pela triagem, fui atendido pelo nutricionista e urologista, estou cuidando da saúde. A ação do município está nota mil. Façam uma visita à tenda para receber esse ótimo atendimento”, ressaltou Genilson, que foi encaminhado para realizar exames no Complexo Regulador mais próximo.

Para o diretor da Policlínicas e Especializadas, Admilson Figueiredo, e a diretora de Atenção Básica, Lígia Magda, a campanha tem a intenção de conscientizar os homens sobre os cuidados da saúde. "A coragem precisa ser maior que o preconceito. Queremos que o público masculino também se cuide de janeiro a janeiro", reforçou Admilson. "Temos um grande investimento sendo realizado na Saúde. Essa campanha é para alertar os homens e oferecer uma variedade de serviços acessíveis para aqueles com pouca disponibilidade", completou Lígia.