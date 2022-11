Cabo de guerra esteve entre as modalidades dos Jogos na Vila Olímpica - Divulgação

Cabo de guerra esteve entre as modalidades dos Jogos na Vila OlímpicaDivulgação

Publicado 18/11/2022 17:39 | Atualizado 18/11/2022 17:40

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo sediou na manhã desta quinta-feira (17/11), os Jogos Estudantis Interclasse da Escola Estadual Castro Alves, que fica localizada no bairro Vilar Novo. O evento teve como principal objetivo estimular a prática de cultura e esportes entre seus discentes, pois no atual mês a sociedade está direcionando suas atenções para a Copa do Mundo. E também, visando o aumento do estímulo da prática das diversas modalidades.

"A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, foi uma forte aliada na realização do trabalho, pois suas instalações ajudaram e possibilitaram aos nossos alunos, praticar de forma ideal as atividades esportivas. Queremos agradecer ao secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, por disponibilizar o espaço”, disse a diretora da E. E. Castro Alves, Ana Célia da Silva



Alunos da E.E Castro Alves que participaram dos Jogos Divulgação

Os 110 alunos que participaram dos jogos foram selecionados previamente pela equipe técnica do Castro Alves que disputaram as seguintes modalidades esportivas: Futebol, Queimada, Atletismo e Cabo de Guerra.

O futebol é uma das modalidades preferidas dos alunos nos Jogos Divulgação Também, fizeram parte do evento a vice-diretora Ramira Aleixo, coordenador pedagógico Jorge Roberto Lima Richa, Orientadora Educacional Liliane Mathias, professor de Educação Física Marcos Mauricio Freitas e o professor da Vila Olímpica de Belford Roxo, Aluízio Lopes.

Os alunos desfrutaram das ótimas instalações da Vila Olímpica Divulgação