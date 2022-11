O diretor-superintendente da Águas do Rio, Luiz Fabbriani, apresenta ao prefeito Waguinho (D), o balanço de atividades da concessionária em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 21/11/2022 18:14

Belford Roxo - A universalização do acesso à água tratada é uma das metas da Águas do Rio. Em um ano de operação, a empresa realizou a implantação e substituição de cerca de 10 km de rede de água, que beneficiou cerca de 76 mil pessoas no município de Belford Roxo. O balanço das ações foi apresentado ao prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), na última sexta-feira (18/11), durante reunião com representantes da concessionária.Dentre as intervenções já realizadas, está à revitalização da Estação de Bombeamento da Baixada, localizada no bairro Vale do Ipê, que beneficiou diretamente mais de 65 mil pessoas. Foi realizada a reforma geral da infraestrutura, além da substituição e instalação de novos equipamentos, que permite a realização de manutenções preventivas sem a interrupção da operação e, consequentemente, do fornecimento de água. Depois da reforma, o sistema passou a ser monitorado 24h, em tempo real, pelo Centro de Operações Integradas da concessionária.Para o diretor-superintendente da Águas do Rio, Luiz Fabbriani, a população já sente os benefícios do acesso à água potável com regularidade. “Sabemos dos desafios que Belford Roxo possui com problemas históricos de abastecimento, mas já alcançamos resultados expressivos ao longo deste primeiro ano de concessão. Ampliamos o acesso à água e geramos mais dignidade para a vida de mais de 76 mil moradores em diversas regiões, sempre dialogando com a população”, comenta.O prefeito Waguinho agradeceu a proximidade da empresa nesse primeiro ano de operação. “Agradeço muito a receptividade do diretor superintendente e reafirmo meu compromisso com a população belforroxense de continuar trabalhando para trazer mais dignidade e qualidade de vida para todos”, completa.Os bairros já beneficiados com obras de extensão de rede foram: Bom Pastor, Jardim do Ipê, Piam, Centro, Monte das Oliveiras, Parque São Vicente, Xavantes e Vale do Ipê. Entre os marcos dos investimentos realizados na cidade também está a nova loja de atendimento no Shopping Nova Belford, inaugurada em setembro deste ano. A unidade tem o conceito de loja-modelo da concessionária e disponibiliza um espaço amplo e moderno para o atendimento da população.