A campanha de vacinação contra a poliomielite está na Praça Eliaquim Batista, Praça de São Vicente e Centro do Lote XV - Rafael Barreto / PMBR

A campanha de vacinação contra a poliomielite está na Praça Eliaquim Batista, Praça de São Vicente e Centro do Lote XVRafael Barreto / PMBR

Publicado 21/11/2022 18:23 | Atualizado 21/11/2022 18:24

Belford Roxo - A vacinação é a única forma de prevenir a doença. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo continua a vacinar contra a Poliomielite, apesar da campanha nacional ter sido encerrada em setembro. A oferta das doses imunizantes está sendo feita na Praça Eliaquim Batista, no Centro, na Praça de São Vicente e no Centro do Lote XV, dentro do horário das 9h às 14h.

É importante apresentar a caderneta de vacinação para receber orientações da equipe de Saúde. Vale lembrar que a vacina é para crianças de 1 a 4 anos e 11 meses.



Maria José levou a filha Melissa de 9 meses para se vacina na tenda instalada no Praça Eliaquim Batista Rafael Barreto / PMBR

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, faz um alerta à população. “Pais, mães e responsáveis, vacinem as crianças. Não podemos correr o risco do retorno dessas enfermidades”, reforçou. “É imprescindível proteger as crianças e adolescentes. Vamos prosseguir os esforços municipais para imunizar e manter o cartão de vacina atualizado”, ressaltou o secretário. A ação contínua de vacinação tem o objetivo de aumentar a adesão dos grupos-alvo e aumentar os resultados referentes à cobertura vacinal na Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação.O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, faz um alerta à população. “Pais, mães e responsáveis, vacinem as crianças. Não podemos correr o risco do retorno dessas enfermidades”, reforçou. “É imprescindível proteger as crianças e adolescentes. Vamos prosseguir os esforços municipais para imunizar e manter o cartão de vacina atualizado”, ressaltou o secretário.

A moradora de Areia Branca, Maria José, levou a filha Melissa de 9 meses na tenda instalada na Praça Eliaquim Batista. “Vim receber orientações sobre a campanha e me disseram que todas as vacinas da minha filha estão em dia”, contou Maria, que foi elogiada por profissionais pelos cuidados com atualização da caderneta.