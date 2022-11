Os alunos fizeram uma série de atividades para comemorar o Dia da Consciência Negra - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 21/11/2022 18:42 | Atualizado 21/11/2022 18:42

Belford Roxo - Para mostrar respeito e conscientização ao Dia da Consciência Negra (20/11), a Escola Municipal Albertino Lopes, no bairro Parque São José, em Belford Roxo, realiza a festa da Consciência Negra com muita alegria, dança e comida típica desde 2013. E este ano não foi diferente. Os alunos da unidade fizeram apresentações e exposições dos trabalhos realizados em sala de aula. A escola conta com 624 alunos.

Maria Eduarda, Vera Parecida, Dayse Maria, Vitória Cristina e Evelyn Vitória comemoraram o Dia da Consciência Negra Rafael Barreto / PMBR

A educação infantil ficou com a parte de confecção de brinquedos africanos, 1º e 2º ano, com os contos e lendas. Já o 3º, 4º e 5º ano fizeram debates para que tivessem uma melhor compreensão sobre o respeito e igualdade com as pessoas negras e indígenas. “Quando assumi a unidade, apresentei o projeto e todos acolheram. E desde lá, percebi uma maior compreensão dos alunos sobre o tema e que eles têm espalhado esse aprendizado pela comunidade”, explicou a diretora Dayse Maria.Para a Vitória Cristina, 26 anos, tia da aluna do 5º ano Evelyn Vitória, 11, a consciência negra deveria ser consciência humana. Ela acredita que todo o preconceito venha da falta de conhecimento. “Quando a escola traz essa discussão para os alunos e famílias, ajuda a diminuir o preconceito e deixa a sociedade mais humana. Aqui na unidade, mesmo que seja difícil a disseminação do tema negro, temos uma diretora negra, com uma representatividade magnificado que passa toda essa cultura que muitas crianças não têm acesso, e quando maiores serão mais conscientes”, disse ao lado da também aluna Maria Eduarda, 10 e sua avó Vera Parecida, 56, que é merendeira da unidade. “Muitas pessoas agora vão entender o que é a nação africana e o nosso valor, deixando de lado o racismo e preconceito. Salve a consciência negra!”, finalizou Vera.