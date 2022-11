Maria Aparecida Paraíso, coordenadora do encontro na Vila Olímpica de Belford Roxo, destacou a importância do evento - Divulgação

Publicado 21/11/2022 23:04 | Atualizado 21/11/2022 23:05

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo sediou, no último domingo (20/11), o encontro dos membros do Grupo de Alcoólicos Anônimos (A.A), Área 01 – RJ, Setor 02, Comitê do Distrito 24. O principal objetivo foi o estudo das “O ciclo das 12 tradições”, que ensina aos participantes a conviver no grupo.

“É muito importante estendermos as mãos para ajudar a quem necessita, não podemos ficar omissos a um problema que é mundial e que a cada dia está aumentando principalmente entre os jovens, "o alcoolismo". Agradeço ao prefeito Waguinho e ao secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes pelo apoio e pela sessão da Vila Olímpica para realização desse evento de suma importância e que recebemos pessoas de outros municípios do Estado do Rio. Temos que estar sempre prontos para estender as mãos”, disse Maria Aparecida Paraíso (Florzinha), coordenadora do encontro.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes fez questão de deixar uma mensagem para os participantes da reunião - Praticar exercícios é importante para ajudar na recuperação de uma vida saudável, aqui na Vila Olímpica de Belford Roxo temos atividades esportivas para todas as idades e o portão está aberto para todos que queiram adquirir hábitos que melhorem a qualidade de vida, que visem ajudar a si e ao próximo. Não desistam dos seus propósitos, sigam em frente. Que Deus os ajude a todos!

O diretor administrativo do Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos na Baixada Fluminense (ESL /BF), Waldemar S. de Jesus, recepcionou todos os membros de várias regiões de Belford Roxo, do município de Mesquita e outros bairros do Rio de Janeiro que, durante todo dia receberam ensinamentos e ouviram depoimentos de vivências sobre o alcoolismo.