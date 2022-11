A ocorrência com todas as drogas apreendidas foi registrada da 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 22/11/2022 11:39 | Atualizado 22/11/2022 11:48

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na manhã, desta terça-feira (22/11), quatro traficantes na Avenida Retiro da Imprensa, em um dos acessos do Complexo do Castelar, em Belford Roxo. Com os criminosos, os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas.

A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).