As unidades de urgência e emergência, como o Hospital Municipal, funcionarão normalmenteRafael Barreto / PMBR

Publicado 22/11/2022 18:52 | Atualizado 22/11/2022 18:57

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo publicou nesta terça-feira (22/11) o decreto 5.588, que estabelece o expediente dos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, em razão dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo.

De acordo com o decreto, no dia 24 de novembro o expediente começa às 8h e termina ao meio-dia. No dia 28, o funcionamento dos órgãos públicos municipais será das 8h às 11h. Já no dia 2 de dezembro, o expediente terá início às 8h e terminará ao meio-dia.

Ficam excluídos deste decreto os expedientes nos órgãos cujos serviços não admitam paralisação. As Unidades Básicas da Família e as Unidades de Saúde Família seguirão os horários do decreto. Já as unidades de urgência e emergência, como por exemplo o Hospital Municipal e as UPAs, funcionarão normalmente sem interrupção.