Rosa de Oliveira Rodrigues possui dificuldade respiratória e utilizou o aparelho - Rafael Barreto / PMBR

Rosa de Oliveira Rodrigues possui dificuldade respiratória e utilizou o aparelhoRafael Barreto / PMBR

Publicado 22/11/2022 18:13 | Atualizado 22/11/2022 18:23

Belford Roxo - Mais uma ação promovendo saúde e prevenindo doenças. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, viabilizada pelo Fundo Municipal de Saúde, em parceria com a empresa Boehringer Ingelheim, realiza durante toda esta semana um mutirão de exames de espirometria gratuitos na Policlínica Neuza Goulart Brizola, no Centro. Mais de 120 pacientes estão com exames agendados na unidade.

Os exames são direcionados aos pacientes do Sistema Único de Saúde com diagnóstico ou suspeita de patologias pulmonares, no mês que se promove mundialmente a conscientização da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).



Equipe da Secretaria Municipal de Saúde acompanhou o mutirão de exames de espirometria Rafael Barreto / PMBR

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 210 milhões de pessoas no mundo tem DPOC e a campanha anual tem o objetivo de aumentar e melhorar o conhecimento público a respeito da doença, reforçando que ela pode ser prevenida e tratada. A espirometria é um exame não invasivo, indolor e que verifica a condição pulmonar do paciente, contando com a colaboração do mesmo na realização o procedimento, através da respiração em um bocal descartável. O aparelho utilizado é chamado de espirômetro que fornece dados precisos nos testes de função pulmonar e é acompanhado de uma cabine de biossegurança projetada para proteger os pacientes e técnicos em função do alto risco de contágio por Covid-19. A cabine é equipada com dois filtros microbiológicos de alta capacidade que permitem higienização e desinfecção de forma prática.De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 210 milhões de pessoas no mundo tem DPOC e a campanha anual tem o objetivo de aumentar e melhorar o conhecimento público a respeito da doença, reforçando que ela pode ser prevenida e tratada.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, pontuou sobre a disponibilidade do exame. “Temos a intenção de facilitar e ajudar na adesão ao tratamento de doenças respiratórias. Ter a possibilidade de ofertar esse exame em Belford Roxo é uma grande conquista para a saúde do município”, finalizou Christian.

Exame complementar

O presidente do Fundo Municipal da Saúde, Carlos Andrade, exaltou a iniciativa da parceria. “Estamos felizes em disponibilizar um exame de alto nível para atender a demanda do município de forma ágil e segura, graças à soma de esforços da prefeitura e a iniciativa privada”, ressaltou. “Agora os nossos usuários vão poder realizar esse exame sem precisar de grandes deslocamentos, é mais uma ação importante concretizada”, completou o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Davi Calado, ao lado da vice-presidente, Jandira Rosa.

O diretor das Policlínicas e Especializadas, Admilson Figueiredo, ressaltou o pioneirismo da Saúde de Belford Roxo. “Essa é mais uma parceria valiosa que estamos anunciando em prol dos cuidados fundamentais com a população. Este equipamento estará presente para desafogar a rede SUS e atender com eficiência essa demanda”, salientou Admilson.

O técnico em espirometria, Iuri Matos Vilela, contou sobre o procedimento no exame. “A espirometria é um exame complementar de extrema importância para o auxílio do diagnóstico de DPOC, asma e sequelas causadas pós-Covid-19”, frisou. “Sabemos que apesar de ser um exame simples, ainda existem barreiras para oferecer o serviço e agora estamos podendo agilizar o acesso ao diagnóstico”, revelou Iuri.



A espirometria é um exame complementar de extrema importância para o auxílio do diagnóstico de DPOC, asma e sequelas causadas pós-Covid-19 Rafael Barreto / PMBR

A moradora de Heliópolis, Rosa de Oliveira Rodrigues, 75 anos, possui dificuldade respiratória e agradeceu pelo exame gratuito. “Esse tipo de exame salva vidas, é um equipamento que não temos acesso fácil e é preciso valorizar”, disse. “É um exame rápido e simples, fundamental para o meu tratamento”, concluiu Rosa. A pneumologista da Policlínica Neuza Brizola, Roberta Oliveira Gomes, explicou sobre o quadro clínico dos pacientes. “Nossos pacientes geralmente possuem bronquite crônica e enfisema pulmonar. Este tipo de exame é essencial devido à alta taxa de mortalidade por DPOC no mundo”, realçou. “Pacientes com falta de ar, tosse, expectoração precisam desse diagnóstico. Até mesmo pessoas expostas à poluição e tabagismo tem que investigar, pois são considerados fatores de risco”, explicou a pneumologista, que também utiliza o exame para acompanhar o tratamento e evolução dos pacientes.A moradora de Heliópolis, Rosa de Oliveira Rodrigues, 75 anos, possui dificuldade respiratória e agradeceu pelo exame gratuito. “Esse tipo de exame salva vidas, é um equipamento que não temos acesso fácil e é preciso valorizar”, disse. “É um exame rápido e simples, fundamental para o meu tratamento”, concluiu Rosa.