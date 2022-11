Bailarinas participaram da audição para escolha de novos componentes da comissão de frente da Inocentes - Divulgação

Publicado 22/11/2022 12:44 | Atualizado 22/11/2022 12:49

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo realizou, na tarde do último sábado (19/11), a audição para seleção de componentes da Comissão de Frente, para o Carnaval de 2023. A audição foi realizada na M. A. Studio de Dança, que preparou a estrutura de recepção para a dezena de participantes, que disputaram as vagas, no elenco da coreógrafa Juliana Frathane, que no último carnaval conquistou a nota máxima no quesito.

“É muito prazeroso prestigiar o início dos trabalhos da Juliana, que executa com profissionalismo e sabedoria. Em 2022, a comissão de frente foi nota 40 e acredito que no ano que vem vai ser novamente”, disse o diretor de projetos e eventos da Inocentes, Icaro Ribeiro.

Juliana criou uma coreografia própria para o teste, usando como base, o novo hino da agremiação. Os dançarinos tiveram um tempo para ensaiar e executar a dança divididos em grupo, sendo avaliados pela coreógrafa e seus assistentes.

“Abrir o desfile da Inocentes de Belford Roxo, no Sambódromo, com um enredo que tem como bandeira o empoderamento da mulher é algo que não tem preço, requer muita sensibilidade e atenção nos mínimos detalhes. O desafio começou com seleção das meninas que irão compor nosso elenco, o nível de entrega de todas foi no grau máximo, tornando difícil a escolha. Quero agradecer a todos que participaram desse encontro de talentos e ao presidente Reginaldo Gomes por mais uma vez confiar em mim a missão de defender o quesito. Vou lutar para sair do desfile gabaritando as notas mais uma vez”, declarou Juliana Frathane.

A nova comissão de frente se apresentará no dia 04 de dezembro, na quadra da agremiação, durante a coroação da rainha de bateria e também, no dia 10 de dezembro, na Cidade do Samba, no lançamento dos sambas-enredo da Série Ouro.

A Inocentes será a oitava escola a passar pelo sambódromo no sábado de Carnaval, com o enredo “Mulheres de barro”, do carnavalesco Lucas Milato, que conta a história das artesãs produtoras de panelas de barro, de Goiabeiras, do Estado do Espírito Santo.