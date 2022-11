Belford Roxo

Belford Roxo implanta novo aparelho para diagnóstico de doenças respiratórias

Os exames são direcionados aos pacientes do SUS com diagnóstico ou suspeita de patologias pulmonares, no mês que se promove mundialmente a conscientização da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Publicado 22/11/2022 18:13 | Atualizado há 16 horas