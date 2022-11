A Secretaria Executiva de Vigilância Epidemiológica promoveu uma ação na semana da campanha mundial de luta contra o diabetes - Matheus Breda / PMBR

A Secretaria Executiva de Vigilância Epidemiológica promoveu uma ação na semana da campanha mundial de luta contra o diabetesMatheus Breda / PMBR

Belford Roxo - Todos juntos na luta contra o Diabetes. Para conscientizar a população de Belford Roxo, a Secretaria Executiva de Vigilância Epidemiológica promoveu, nesta quarta-feira (23/11), uma ação na Semana da Campanha Mundial de Luta contra o Diabetes. O evento foi realizado no auditório do Previde, em Areia Branca.

Em alusão ao Dia Mundial da Diabetes, celebrado em 14 de novembro, o Programa Municipal Hiperdia que atende pacientes com hipertensão e diabetes reuniu usuários para conscientizar e orientar sobre as doenças que atingem cerca de 18 mil munícipes, segundo o assessor municipal de Vigilância Epidemiológica, Ricardo Lopes. “O programa foi encerrado pelo Ministério da Saúde em 2015, mas continuamos o acompanhamento em Belford Roxo, visto que é importante resgatar esses encontros e estimular o tratamento precoce para evitarmos casos de urgência e emergência”, frisou Ricardo, que também enalteceu o trabalho em conjunto da equipe de Nutrição e Atenção Primária de Belford Roxo nas unidades de saúde.

Na ação de saúde foi realizada uma palestra e roda de conversa com os usuários, orientando sobre os diversos serviços à disposição e a adesão aos cuidados primários, devida a complexidade da doença que exige tratativas específicas para cada caso.

A chefe municipal de divisão de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT), Márcia Sales, reforçou o objetivo da ação. “Queremos resgatar esse trabalho educativo e aumentar a adesão da comunidade para estimular tratamentos precoces nas unidades mais próximas”, explicou Márcia.

Conscientização e orientação

A coordenadora municipal de Nutrição, Ana Paula de Lima, esteve presente para pontuar os cuidados necessários. “Estamos reforçando a conscientização sobre essas doenças, orientando os usuários sobre os atendimentos relacionados à nutrição que ampliam a qualidade de vida deles”, ressaltou. “Monitoramos diariamente os casos de diabetes, hipertensão e obesidade no município. Esses encontros são importantes para reforçar o enfrentamento a essas doenças”, concluiu Ana Paula.A cardiologista e apoiadora técnica da Hiperdia, Sandra Coelho Madeira, promoveu uma palestra didática sobre diabetes e hipertensão. “Nosso trabalho é focado na vigilância e monitoramento a nível municipal. Temos uma equipe de busca ativa de hipertensos e diabéticos para aumentar a nossa efetividade nos tratamentos precoces”, contou. “A ação educativa nos ajuda a melhorar a qualidade do serviço prestado e replicar hábitos saudáveis que evitem agravar as doenças”, completou Sandra.