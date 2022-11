Clarice Santos mostra as roupas do bazar para que Leidiane Pereira escolha - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 24/11/2022 13:41 | Atualizado 24/11/2022 13:48

Belford Roxo - "Roupa boa, a gente doa". A Prefeitura de Belford Roxo, através da Fundação de Desenvolvimento de Belford Roxo (Funbel), está promovendo o Bazar da Ajuda, projeto social para atender famílias com doações de roupas e acessórios. O bazar funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais de 500 peças são doadas por mês, atendendo mais de 200 famílias no município.

Para ter acesso ao bazar é necessário receber um atendimento prévio da assistência social da Funbel que fará um cadastro único. Através desse cadastro, toda a família estará apta a escolher uma certa quantidade de peças por pessoa. O responsável familiar pode pegar peças para crianças de até 11 anos, sem a necessidade da presença delas.Vale destacar que todas as roupas passam por um critério de análise de qualidade e higienização antes de serem oferecidas no bazar.

De acordo com a presidente da Funbel, Clarice Santos, o projeto está sempre de braços abertos para os munícipes. “Buscamos atender o máximo de famílias em situação de vulnerabilidade e estamos nos preparando para a Campanha Solidária de Natal, quando a demanda aumenta e esperamos por mais doações”, contou. “É muito importante dar mais dignidade de forma humanizada e contemplar cada vez mais famílias através desse ato de amor”, completou Clarice.

É simples doar

Leidiane Pereira é cadastrada para receber roupas do Bazar da Ajuda da Funbel Rafael Barreto / PMBR

A moradora de Heliópolis, Leidiane Pereira, 30 anos, visitou o bazar com a filha Brenda, de 8 anos. “Desde fevereiro desse ano, venho todo mês com a minha família. Adoramos o atendimento recebido, pois tem nos ajudado muito”, ressaltou. “Toda a minha família recebe essa assistência. Minha mãe, filha e quatro irmãs. Já estou levando a roupa para celebrar o Natal”, concluiu Leidiane.Gostou da iniciativa e quer doar também? É muito simples: você pode levar as peças em condições de uso diretamente para a sede da Funbel, na Rua Adélia Sarruf, 39, em Areia Branca. Como também solicitar retiradas através do contato telefônico/whatsapp (21 2761-4264) ou nas redes sociais.