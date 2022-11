A vacinação para idosos acima de 80 ano começa na segunda-feira em 37 unidades de saúde - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 25/11/2022 17:42 | Atualizado 25/11/2022 17:43

Belford Roxo - Belford Roxo começa, nesta segunda-feira (28/11), a aplicar a quinta dose da vacina contra a Covid–19. O público-alvo são os idosos acima de 80 anos e as pessoas imunossuprimidas que já tenham tomado a quarta dose há dez meses. Trinta e sete unidades de saúde foram colocadas à disposição das pessoas que irão se vacinar.

O calendário segue a seguinte ordem de dia e horário:

Segunda-feira (28-11) – das 8h às 11h

Terça-feira (29-11) – 8h às 17h

Quarta-feira (30-11) – 8h às 17h

Quinta-feira (01-12) – 8h às 17h

Sexta-feira (02-12) – 8h às 12hO secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que, na pandemia, o município fez uma série de ações para impedir o avanço da Covid-19, destacando- se uma campanha maciça de aplicação da vacina. “Também distribuímos máscaras, higienizamos áreas públicas e fizemos mais de cem mil testes rápidos. É importante que as pessoas acima de 80 anos tomem a quinta dose, pois a maioria dos internados com a doença estão com o esquema vacinal incompleto”, concluiu.