O 2º Fórum Intermunicipal contou com representantes de diversas cidades do Estado - Divulgação

Publicado 25/11/2022 17:33

Belford Roxo - Sempre na luta pelos direitos dos animais. A Secretaria de Defesa dos Animais de Belford Roxo participou, nesta sexta-feira (25/11), do 2º Fórum Intermunicipal de Gestores da Proteção Animal no Estado do Rio de Janeiro, realizado pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), no auditório do Planetário do Rio, na Gávea. O evento teve a participação de diversos representantes de municípios do Estado do Rio para discutir experiências, melhorias e iniciativas na gestão de proteção animal.

Os representantes dos municípios também apresentaram os trabalhos e políticas públicas que realizam em prol dos animais. O encontro resultou num grupo de trabalho contínuo para troca de ações e informações.



A subsecretária de Defesa dos Animais de Belford Roxo, Fernanda Vieira, destacou a união na luta em defesa dos animais Divulgação

Durante o evento, os seguintes temas foram debatidos: 'Proteção Animal e o Papel da Polícia de Proteção ao Meio Ambiente', 'Legislação Municipal de Proteção Animal e Advocacia Animalista' e o projeto 'Educação Animalista'. Estiveram presentes os gestores da pasta de diversos municípios, representantes da Polícia Militar e Ambiental, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, OAB-RJ e Associação Nacional de Clínicos e Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo. A subsecretária municipal de Defesa dos Animais, Fernanda Vieira, pontuou sobre o encontro. "Entendemos na reunião que os desafios são os mesmos em todos os municípios e aproveitamos para unir esforços para encontrar soluções que tragam melhorias reais na causa dos animais", contou Fernanda, que também abordou a necessidade da intervenção federal com uma regulamentação para os casos de maus-tratos.