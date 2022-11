A ocorrência com o caminhão recuperado foi registrada na 54ª DP - Divulgação

Publicado 27/11/2022 11:41 | Atualizado 27/11/2022 11:46

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com informações do Disque Denúncia, recuperaram na início da noite da última sexta-feira (25/11), um caminhão roubado, placa LHN 9870, deixado por criminosos na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Maringá, em Belford Roxo.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).