Luís F. R. Santos no lançamento do seu terceiro livro: "LILITH - por uma alma"Divulgação

Publicado 28/11/2022 23:38 | Atualizado 28/11/2022 23:47

Belford Roxo – O sargento policial militar do 39º BPM (Belford Roxo), Luís Fernando Rodrigues dos Santos, de 42 anos, segue desfilando talento com as palavras e histórias, conciliando a atuação na segurança pública belforroxense, ao lançar na última semana, seu terceiro livro: “LILITH - por uma alma”, pela Diversa Editora.



"LILITH - por uma alma" do escritor Luís F.R. Santos Divulgação “ELOÁ: e sua história de amor” e o “Protegido: Sobrevivendo a potestade de Asmodeu”.

Luís F. R. Santos, que é policial militar desde 2005, chega a terceira obra. Já tendo lançadoe o

LILITH - por uma alma

“LILITH - por uma alma”, mantém a linda da fantasia e da magia, traçando a jornada de John, Jéssica e Caim na Terra depois do Apocalipse, continuando após a queda de Asmodeu, histórias nunca antes ouvidas são reveladas, segredos guardados vem à tona e uma direção para o fim dessa aventura parece ser algo concreto. Uma nova aventura com ascensões, quedas, escolhas e arrependimentos.

O exemplar custa em média R$ 24,90 e pode ser encontrado nas principais livrarias físicas e sites de venda.

Luís F.R. Santos autografa a obra "LILITH - por uma alma" na noite de lançamento do livro Divulgação