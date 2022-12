Durante o evento será apresentada uma cantata de Natal da Secretaria Municipal de Educação - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 02/12/2022 15:47

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), abre oficialmente, neste sábado (03/12), a quarta edição do Natal Luz, na Praça de Heliópolis, às 18h. Durante o evento será apresentada uma cantata de Natal da Secretaria Municipal de Educação. Vinte e cinco locais da cidade estão com decoração natalina, destacando-se, além da Praça de Heliópolis, o pórtico da cidade e a rotatória da Bayer.

Waguinho destacou que, desde 2017, o município vem passando por transformações que melhoram a vida das pessoas. “O Natal é uma data importante para a fraternidade, encontro e confraternização das famílias. Conseguimos iluminar e colocar decoração em 25 bairros, destacadamente nas praças, que é o local onde as pessoas se encontram. Temos presépios, renas, guirlandas e, acima de tudo, um clima de paz para que todos aproveitem este momento de reflexão. É a única cidade da Baixada Fluminense com uma decoração que chama atenção. Belford Roxo está recebendo pessoas de outros municípios que estão encantadas com o que veem em diversos cantos da cidade”, finalizou Waguinho.