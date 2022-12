Não faltou emoção na formatura, desde a execução do Hino Nacional, o coral dos estudantes, que emocionou aos pais, responsáveis e professores - Divulgação

Não faltou emoção na formatura, desde a execução do Hino Nacional, o coral dos estudantes, que emocionou aos pais, responsáveis e professoresDivulgação

Publicado 05/12/2022 14:15 | Atualizado 05/12/2022 14:45

A pequena e sorridente Maria Luiza, ao lado da professora Camila (E), para orgulho da mãe Jéssica Clayton com o certificado e a avó Isali Divulgação

A diretora da creche, Vilma Menezes, junto com professores e profissionais de Educação da unidade Divulgação

A formatura teve o comando da diretora da creche, Vilma Menezes Divulgação

Belford Roxo – A Creche Municipal Professor Jorge Victor de Almeida, no bairro Andrade de Araújo, em Belford Roxo, promoveu na última sexta-feira (02/12), a formatura dos pequenos alunos do Ensino Infantil Pré 5. A festividade teve como tema:O evento teve o comando da diretora da unidade, Vilma Menezes, e além dos jovens estudantes, que no próximo ano iniciam o Ensino Fundamental, contou com a participação de pais e responsáveis, professores e todo o corpo técnico e de apoio da creche.“Foi um momento único na vida das crianças e dos responsáveis que se fizerem presente neste momento tão importante na vida de nossos educandos. Foi o primeiro passo para o futuro brilhante de cada um. Algumas dessas crianças iniciaram na Creche, com 2 anos de idade”, destacou a diretora Vilma Menezes.Não faltou emoção na formatura, desde a execução do Hino Nacional, o coral dos estudantes, que emocionou aos pais, responsáveis e os professores, além claro, da entrega dos diplomas com os alunos recebendo a condecoração das mãos dos professores, junto ao país, mães e parentes.