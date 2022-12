A Rainha de Bateria Malu Torres se apresentando para os convidados na Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 06/12/2022 16:58 | Atualizado 06/12/2022 16:58

Belford Roxo - A bela Malu Torres foi coroada no início da noite do último domingo (04/12), com muita alegria e emoção, a nova Rainha de Bateria da Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo, sendo festejada por amigos, parentes, imprensa, convidados e toda a comunidade local.A rainha entrou na quadra sambando esbanjando simpatia, acompanhada pelo mestre Juninho e seus ritmistas. Após saudar a todos, a nova alteza inaugurou a sala de bateria José Carlos da Silva (Chita), uma homenagem ao famoso ritmista da escola, e foi surpreendida ao receber um troféu dos batuqueiros belforroxenses.A cerimônia de coroação, iniciou com o presidente de Honra Rodrigo Gomes, agradecendo aos presentes e falando da importância de ter na frente dos ritmistas uma mulher empoderada, filha da Baixada Fluminense, que saiu do país, lutou e venceu. Uma mulher corajosa como as do Enredo da escola para o Carnaval 2023, que fala sobre mulheres que não cruzaram os braços e foram à luta em busca do seu sustento.

A Rainha Malu Torres com o vice-presidente Leandro Santoro Divulgação

Malu Torres, a nova rainha de bateria, recebeu a faixa das mãos da ex-rainha, Natália Lage, e a coroa de strass das mãos de Letícia Guimarães, rainha da escola. No palco, também estiveram presente o vice-presidente Leandro Santoro, que deu as boas-vindas às beldades.“Estou emocionada demais com tudo que estou vivendo aqui na Inocentes. Mais uma vez agradeço ao presidente Reginaldo Gomes pelo convite e prometo honrar o nome da Inocentes de Belford Roxo. Amo todos vocês, minha nova família, nossa missão é ganhar o carnaval. Meu mestre Juninho vamos botar prá ferver!”, disse a Rainha Malu Torres.Após a coroação, aconteceu o show da Inocentes com o intérprete Thiago Brito, bateria Cadência da Baixada do mestre Juninho, casais de mestres-salas e porta-bandeiras, musas, passistas, baianas, velha-guarda e compositores. Em seguida, Malu fez uma homenagem a Egili Oliveira, rainha de bateria da Vigário Geral, por tê-la trazido para o carnaval do Rio de Janeiro. Também, foram entregues faixas as meninas que farão parte do quadro de musas. E para finalizar a festa bem para cima, a Escola de Samba Império Serrano fez um super show, com o cantor Ito Melodia.Nesta quarta-feira ((07/12), às 20h, Malu estará com muita agitação, no ensaio de rua da agremiação, no bairro Guaraciaba, no Centro, dando continuidade aos preparativos para o próximo carnaval, que tem como enredo “Mulheres de Barro”, do carnavalesco Lucas Milato.