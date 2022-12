O secretário de Educação, Denis Macedo, e o secretário de saneamento e vereador licenciado, Igo Menezes, visitaram as obras de duas creches e uma escola no Parque Suécia - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 06/12/2022 16:37 | Atualizado 06/12/2022 16:40

Belford Roxo - Investindo na educação que transforma vidas. O secretário de Educação de Belford Roxo, Denis Macedo, visitou nesta terça-feira (06/12) as obras em andamento de duas creches e uma escola no Parque Suécia. A visita contou com a presença do vereador licenciado e secretário municipal de Saneamento, Igo Menezes.



As obras das creches estão avançadas e tem previsão de término em fevereiro de 2023, e a escola está prevista para ser finalizada em meados de 2023. As novas creches vão acolher cerca de 800 alunos, em dois turnos, com espaços amplos nas salas de aula e refeitórios, além de sanitários e pias adequadas para as crianças. A escola será dedicada ao Ensino Fundamental I que engloba alunos do primeiro ao quinto ano, com faixa etária de 7 a 11 anos. As séries iniciais do Ensino Fundamental são marcadas pela descoberta das linguagens formais, através do domínio da leitura e da escrita e a utilização formal dos números e símbolos matemáticos.



O secretário de Saneamento, Igo Menezes, que como vereador indicou a construção das novas unidades no Parque Suécia. "Essas três unidades são muito esperadas por todos do bairro, é uma realização de um sonho. Quero agradecer ao prefeito e ao secretário Denis que estão focados em oferecer educação de qualidade para todos em Belford Roxo", pontuou. "Tenho certeza do impacto positivo na vida dos munícipes que vão poder usufruir das novas instalações. Sabemos que a escola é a segunda casa das crianças e teremos um espaço acolhedor para os alunos", concluiu Igo. De acordo com o secretário de Educação, Denis Macedo, as novas unidades vão ampliar a qualidade de ensino da região. "Estamos visitando essas unidades que estão prestes a serem entregues, isso é resultado do investimento forte na educação do município", argumentou. "A creche vai atender dois princípios básicos. Um deles é a educação na pré-escola que auxilia no processo de alfabetização e aprendizado. Outra questão é a parte social, a mãe pode trabalhar e exercer sua atividade sabendo que o filho está sendo bem cuidado", completou Denis, que está acompanhando de perto cada detalhe das obras.