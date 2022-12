A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada da 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 06/12/2022 23:16 | Atualizado 06/12/2022 23:17

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam dois criminosos em flagrante na noite desta terça-feira (06/12), na Rua Alfredo, no Centro, de Belford Roxo. Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola 9mm, rádios transmissores e drogas.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).