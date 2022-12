Deputada Daniela do Waguinho atua em defesa dos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade - Divulgação/Câmara dos Deputados

Deputada Daniela do Waguinho atua em defesa dos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idadeDivulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 08/12/2022 13:03

Brasília - Em mais uma atuação decisiva da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) para ampliar os direitos e políticas públicas voltadas às crianças de 0 a 6 anos, a Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), aprovou a relatoria da deputada no Projeto de Resolução 31/2022, que inclui como foco de atuação da Secretaria da Juventude a Primeira Infância, a Infância e a Adolescência.

Além de relatoria favorável, Daniela do Waguinho encaminhou em plenário pedido para que a proposta fosse votada no mesmo dia, assim a mudança no Regimento Interno da câmara foi aprovada e promulgada na sessão desta quarta-feira (07/12).

Desde o primeiro mandato, a deputada vem priorizando políticas públicas e ações para promoção dos direitos das crianças, e com esse propósito assumiu a coordenação da Frente Parlamentar da Primeira Infância na Região Sudeste.

“É primordial incluirmos a infância e a adolescência na pauta de prioridades da câmara, assim conseguiremos ampliar a proteção dos interesses e o desenvolvimento de políticas públicas para esse público. Estaremos contribuindo para o desenvolvimento saudável, além de ampliarmos as possibilidades de um futuro com educação e empregabilidade”, enfatiza a deputada federal Daniela do Waguinho.

Com a promulgação do Projeto de Resolução 31/22, a Secretaria da Juventude da Câmara dos Deputados terá a responsabilidade de realizar seminários com especialistas brasileiros e estrangeiros sobre desenvolvimento infantil e políticas públicas intersetoriais direcionadas à primeira infância. Além de fomentar a capacitação continuada pelas instâncias formativas da Câmara dos Deputados e conceder, em conjunto com a Presidência e a Segunda Secretaria, o Prêmio Amigo da Primeira Infância.