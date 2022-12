O fuzil apreendido pelos policiais militares do 39º BPM - Twitter / Pmerj

O fuzil apreendido pelos policiais militares do 39º BPMTwitter / Pmerj

Publicado 08/12/2022 13:18 | Atualizado 08/12/2022 13:22

Uma pistola também foi apreendida na ação na Comunidade de Santa Teresa Twitter / Pmerj

Belford Roxo - Dois criminosos foram mortos, após entrarem em confronto com policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quinta-feira (08/12), no Comunidade de Santa Teresa, em Belford Roxo. Os agentes faziam patrulhamento na área, quando foram atacados e precisaram reagir. Na ação, os policiais militares apreenderam um fuzil, uma pistola e munições.A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).