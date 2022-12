Uma das atividades era arrecadar tampinhas plásticas, que serão doadas para uma instituição que cuida de dependentes químicos na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 09/12/2022 21:45 | Atualizado 09/12/2022 21:45

Belford Roxo - Diversão e conscientização animaram a sala de aula dos alunos do 4º e 5º anos da Escola Municipal José Pinto Teixeira, no bairro Recantus, em Belford Roxo, na última semana. É que a Águas do Rio realizou uma gincana escolar como parte do programa Saúde Nota 10, que promove atividades lúdicas e jogos educativos aos estudantes como ferramentas para atrair a atenção e incentivar a conscientização ambiental dos pequenos.

Uma das atividades era arrecadar tampinhas plásticas, que serão doadas para uma instituição que cuida de dependentes químicos na Baixada Fluminense e tem quase metade da renda mantida com a venda desse material. “Nosso objetivo é minimizar os danos causados à natureza e as crianças são nossos principais aliados nesta missão. Elas representam o futuro e, através da interação que promovemos com o Saúde Nota 10, multiplicamos informações importantes para as pessoas que integram o ciclo social desses alunos”, explica Verônica Lima, analista de Responsabilidade Social da Águas do Rio.

De 100 a 500 anos é o tempo que uma tampinha de garrafa leva para se decompor na natureza. A informação repassada durante a atividade deixou Maria Eduarda Aguiar, de 10 anos, com um misto de surpresa e senso de responsabilidade. A aluna ganhou a medalha e o certificado de “Embaixadora do Saneamento”, título dado aos participantes do programa Saúde Nota 10 que se comprometem com o futuro do meio ambiente.

“Eu gostei muito de conhecer a Águas do Rio e participar da gincana. Aprendi muita coisa e espero que eles voltem mais vezes para ensinar o que podemos fazer para cuidar da natureza”, conta a estudante.

Conscientização além da sala de aula

A gincana começou em outubro, quando a equipe da Águas do Rio visitou as turmas para abordar temas sobre saúde, meio ambiente, saneamento básico e consumo consciente da água. A tarefa repassada aos estudantes ultrapassava as paredes da escola: cada grupo teria que produzir um cartaz sobre saneamento básico e juntar o maior número de tampas plásticas. Pontuava a equipe que juntasse o maior número de tampinhas e fizesse o cartaz mais criativo. Através de dinâmicas lúdicas e interativas, a equipe incentivou os alunos a discutirem sobre as ações de preservação ambiental dentro e fora da sala de aula. Juntos, todos 150 estudantes arrecadaram mais de 2 mil tampinhas plásticas.