Daniela do Waguinho e seu esposo, o prefeito Waguinho – que também está na equipe de transição - trabalharam em Belford Roxo para que Lula fosse eleito - Divulgação

Publicado 10/12/2022 10:09 | Atualizado 10/12/2022 10:27

Brasília - O Diário Oficial da União publicou a nomeação da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) para compor a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No segundo turno, Daniela do Waguinho e seu esposo, o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil) – que também está na equipe de transição - trabalharam no município para que Lula fosse eleito. Aliás, Waguinho foi o único prefeito da Baixada Fluminense a fazer campanha abertamente para ele.

Radiante com o tratamento que recebeu de Lula e da futura primeira-dama Rosangela Lula da Silva, a Janja, a deputada federal Daniela do Waguinho ficou entusiasmada ao saber que participará da equipe de transição do presidente eleito na pasta Mulheres. A parlamentar relembrou momentos difíceis na campanha.

“O prefeito Waguinho, eu e nosso grupo político sofremos ataques nas redes sociais por causa do nosso apoio ao presidente Lula, que, juntamente com a Janja, nos recebeu muito bem. Mas tínhamos o propósito de não deixar que a democracia fosse achincalhada e ameaçada. Zombaram da gente, mas lutamos até o fim e, contra tudo e contra todos, conseguimos colaborar com a vitória do Lula.”, frisou Daniela, já traçando as linhas gerais de sua participação no gabinete de transição.

A deputada federal destacou que sua atuação como secretária de Assistência Social de Belford Roxo, até abril de 2018, deu-lhe uma boa bagagem para conhecer de perto as necessidades da população. “Vivenciei diversas situações na pasta municipal. E, na Câmara dos Deputados, minha atuação é voltada para as pautas pertinentes à família e à mulher. Consegui aprovar um projeto, que já virou lei, instituindo o dia 13 de março como Dia Nacional de Luta contra a Endometriose e a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose”.

A parlamentar ainda destacou que está animada e feliz com a confiança do presidente Lula a ela e ao seu esposo, o prefeito Waguinho. “Vamos trabalhar em conjunto por um país melhor”.