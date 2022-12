Logo no início do desfile tendo a frente o presidente Reginaldo Gomes, a agremiação foi aplaudida pelo público que elogiou a comissão de frente, da coreógrafa Juliana Frathane - Divulgação

Publicado 11/12/2022 23:55 | Atualizado 11/12/2022 23:58

Belford Roxo - A comunidade da Inocentes de Belford Roxo invadiu com muita alegria e animação, na madrugada de sábado (10/12) para domingo, a Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, no mini desfile de lançamento do CD das escolas de samba da Série Ouro, da Liga-RJ. Cerca de 500 componentes encantaram o público cantando o samba-enredo "Mulheres de Barro", guiados pela voz do cantor Thiago Brito.

Antes do esquenta da bateria de mestre Juninho, os foliões cantaram "parabéns pra você", para o presidente de Honra, Rodrigo Gomes, aniversariante do dia. Em seguida o vice-presidente, Leandro Santoro, saudou o público presente, parabenizou a Liga-RJ pelo organização do belo espetáculo e agradeceu ao apoio recebido por todos envolvidos para que a Inocentes estivesse presente, nessa festa.

O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro, marcaram presença no mini-desfile Divulgação

Logo no início do desfile tendo a frente o presidente Reginaldo Gomes, a agremiação foi aplaudida pelo público que elogiou a comissão de frente, da coreógrafa Juliana Frathane, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro e as baianas.

Cantor Thiago Brito (D), Rodrigo Gomes, Daniele Moura, dr. Paulo, empresário Nathan, Reginaldo Gomes, Leandro Santoro e Gustavo Barros Divulgação

As diversas alas evoluíram com garra, mostrando a força do seu canto, resultado do trabalho da diretoria e harmonia, nós ensaios realizados semanalmente. Destaque para o conjunto de mulheres bonitas, para a bateria Cadência da Baixada com sua rainha Malu Torres, para samba no pé dos passistas, para os luxuosos destaques de carro coordenados por Marcos Lerroy.

As diversas alas evoluíram com garra, mostrando a força do seu canto, resultado do trabalho da diretoria e harmonia, nós ensaios realizados semanalmente Divulgação A Caçulinha da Baixada representou dignamente mais uma vez, a Cultura do seu município.