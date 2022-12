A Ouvidoria trabalha em diversos bairros buscando auxiliar a população - Matheus Breda / PMBR

Publicado 13/12/2022 17:10 | Atualizado 13/12/2022 17:12

Belford Roxo - Ouvir, mediar e estabelecer diálogos que promovem melhorias. A Ouvidoria de Belford Roxo continua a visitar nesta terça-feira (13/12) os bairros na iniciativa que escuta e recebe possíveis soluções da população para demandas pertinentes do município. A visita ocorreu na rodoviária do Parque São José e estão previstas mais duas datas: 14 de dezembro no Farrula (em frente ao mercado Unidos) e 15 de dezembro na Clínica do Palmeirinha.

Com o objetivo de criar um diálogo entre o cidadão e a gestão municipal, a tenda cria um ambiente receptivo e acolhedor para os moradores de Belford Roxo apresentarem queixas, dúvidas, elogios e solicitações. Além desse canal presencial, o cidadão também recebe informações de acompanhamento de demandas encaminhadas às secretarias e setores responsáveis.

O espaço é aberto para todos os moradores do município e toda demanda é protocolada. Com o protocolo de identificação são recolhidas informações básicas de contato como telefone, e-mail e a rua onde o visitante reside.