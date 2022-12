Os alunos contaram com aulas práticas e teóricas realizadas em novembro e dezembro, com duração total de 84 horas - Divulgação

Belford Roxo - Dedicação e aperfeiçoamento. Estes foram os ingredientes principais para a formação de 74 profissionais, nesta segunda-feira (12/12), em Curso de Gastronomia, desenvolvido com patrocínio da multinacional Bayer pelo projeto "Diamantes na Cozinha", realizado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.Os alunos contaram com aulas práticas e teóricas realizadas em novembro e dezembro, com duração total de 84 horas. O cronograma incluiu módulos de aprendizagem voltados a noções básicas de gestão, introdução à profissão, boas práticas de manipulação de alimentos, história da gastronomia, técnicas de cozinha quente, educação financeira, marketing, hospitalidade e diversidade.Gerente de Relações Industriais e com Comunidades do Parque Industrial de Belford Roxo, Ana Isabel dos Santos afirma que o objetivo do curso foi preparar os participantes para o mercado de trabalho. “As aulas foram realizadas agora em dezembro, época de demanda acelerada para realização de ceias e que costuma exigir mais pessoas atuando na área. Então a ideia foi contribuir para o desenvolvimento desses profissionais para que eles estivessem aptos para conquistar oportunidades de trabalho em restaurantes ou até mesmo abrir seu próprio negócio na área”, explica.Suelen Nunes, de 31 anos, foi representante da turma e uma das alunas mais aplicadas do curso. Formada em nutrição, atualmente está em processo de admissão para o cargo de gerente de unidade e nutricionista. “Sempre amei cozinhar, porém faltava dar um passo de coragem para trabalhar na área em que eu realmente me sinto realizada. E este curso me proporcionou isso. A Bayer e o projeto extraíram o melhor de mim. Me desafiaram a ser uma profissional melhor, além de evoluir minha oratória”, conta Suelen.Também dedicada ao curso e à área de gastronomia, Mônica Santos Batista, de 43 anos, é empreendedora e instrutora voluntária na cozinha solidária da ONG Sim! Eu sou do meio. Ela afirma que o projeto é uma ferramenta poderosa de multiplicar conhecimento. “Certamente abriu minha mente para novos horizontes. Eu posso não apenas obter conhecimento, como também multiplicar o que aprendi para outras pessoas, principalmente para as mulheres em vulnerabilidade social da ong onde eu atuo. Foi muito gratificante. E que mais oportunidades como esta possam vir para beneficiais mais pessoas e transformar vidas”, conclui.A iniciativa seguiu em linha com o propósito da Bayer de contribuir para alcançar importantes objetivos de desenvolvimento sustentável, como educação de qualidade, emprego digno, crescimento econômico e redução das desigualdades. “Este projeto fomentou o empreendedorismo local, em especial para profissionais dentro de recortes de grupos minorizados. Com base na visão da Bayer de alcançar ‘Saúde para todos, fome para ninguém’, buscamos incentivar o desenvolvimento econômico local através da alimentação”, completa Ana Isabel.