Comunicativa, Maria das Dores (à esquerda) vibrou quando viu sua amiga de infância, Dalva Lopes Melo, chegar ao estabelecimento - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 04/07/2023 17:18 | Atualizado 04/07/2023 17:22

Belford Roxo - Na última sexta-feira (30/06), o Restaurante do Povo de Belford Roxo completou um ano de funcionamento, alcançando a marca de 523 mil refeições, servidas a 1 real e 252 mil cafés da manhã a 50 centavos. Quem passou por lá, nesse dia, encontrou um clima festivo: bolas douradas na decoração, bolo de sobremesa e brinquedos infláveis espalhados pelo pátio. A garotada que acompanhava os pais adorou. A aposentada Maria das Dores Pedrosa Vasconcelos, 76, estava espalhando sorriso. Afinal, ela frequenta, diariamente, o restaurante desde a sua inauguração, onde já soma mais de uma dezena de amigos.

As refeições saborosas, nutritivas e ainda a boa localização, têm atraído milhares de consumidores, moradores dos bairros da cidade e de municípios vizinhos. O restaurante fica na Rua Floripes Rocha, 38, Centro, próximo à Estação Ferroviária. “Saio de Mesquita e venho almoçar aqui, pois já tenho gratuidade na passagem. A comida é muito boa, o atendimento excelente e tudo muito limpo. No meu município, o prefeito não quis um restaurante como esse, que é de grande necessidade para pessoas de baixa renda, assim como eu”, afirmou o aposentado João Manoel da Silva.

Point de boas amizades

Comunicativa, Maria das Dores vibrou quando viu sua amiga de infância, Dalva Lopes Melo, 66, chegar ao estabelecimento. “Dalvinha, que felicidade reencontrar você!”, disse para a amiga que também faz suas refeições, café da manhã e almoço, todos os dias, no restaurante. Esse lugar é maravilhoso. Me sinto muito bem aqui. Todos os dias tenho amigos almoçando ao meu lado”, assegurou Maria, dando uma pausa para abraçar o gerente, Edson Mendes.Aurisonete Oliveira do Nascimento, 75, e seu irmão Fernando de Jesus, 68, são freqüentadores assíduos e fazem elogios: “Tudo aqui é muito bom”, garantem. A amizade entre Arlete Lopes de Freitas, 80, Eliane Teixeira, 70 e Marlene de Oliveira, 81, também completa um ano. Elas se conheceram no primeiro dia de funcionamento do restaurante e desde então, almoçam todos os dias juntas e não abrem mão desse compromisso e dos pratos saborosos, preparados pelo Chef, Rogério Menezes. “Estamos comemorando essa amizade deliciosa”, afirma Arlete.

Tempero especial

Ao lado de Maria das Dores, o gerente do Restaurante do Povo, Édson Mendes, destaca o respeito e o acolhimento a quem vai ao local Jeovani Campos / PMBR

Há um ano gerenciando o restaurante, Edson Mendes assegura que o respeito e o acolhimento destinados aos usuários são mais que um tempero especial . “É isso que faz diferença no paladar. Trata bem que nos procura é a nossa prioridade”, garante. O Restaurante do Povo é um programa do Governo do Estado, através da Secretaria Social de Direitos Humanos. Em Belford Roxo, o estabelecimento é gerenciado através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome.“A satisfação dos usuários é o melhor resultado que poderíamos ter. A vinda do restaurante para nossa cidade é uma grande conquista do prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho. Nosso governante preza muito a boa qualidade do serviço e a dignidade da população”, disse a secretária de Assistência Social de Belford Roxo, Tati Ervite.