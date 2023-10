O atendimento no Clube Bayer Belford Roxo será gratuito à população, para todas as faixas etárias, por ordem de chegada - DIvulgação

O atendimento no Clube Bayer Belford Roxo será gratuito à população, para todas as faixas etárias, por ordem de chegadaDIvulgação

Publicado 26/10/2023 22:02 | Atualizado 26/10/2023 22:04

Belford Roxo – Com objetivo de promover a saúde ocular e gerar renda para mulheres empreendedoras de Belford Roxo, a área de saúde da Bayer, por meio da sua divisão Pharmaceuticals, se uniu ao Negócio Social Visão do Bem em um grande mutirão. A ação acontecerá neste sábado (28), das 8hs às 12hs, no Clube Bayer, localizado na Estrada da Boa Esperança, 650, no Centro, em Belford Roxo. O atendimento é gratuito à população, para todas as faixas etárias, por ordem de chegada.



A iniciativa partiu do projeto “B.Território + Saúde”, da área de Relações com a Comunidade da Bayer em Belford Roxo, que patrocinou a capacitação de 10 mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social por meio do projeto Negócio Social Visão do Bem, colaborando para a geração de impacto socioambiental positivo e desenvolvimento territorial. Com isso, elas se tornaram nanofranquias e agentes da visão capazes de realizar testes de acuidade, triagem e encaminhamento a um oftalmologista, além de vender óculos de grau a preços populares.



Uma das mulheres que mudou de vida desde que começou a empreender é Ediane Napoleão. Por ser mãe de uma criança pequena, não podia se dedicar a um emprego com jornada compatível ao horário comercial, porque não tinha com quem deixar sua filha. Ao participar do Negócio Social Visão do Bem, conseguiu flexibilizar os horários e ter uma renda



“Estou há quase 2 anos nesse negócio, comecei como agente da visão, levando informação sobre saúde ocular e impactando a vida de pessoas que precisam de óculos, e, há 7 meses também sou multiplicadora, apresentando o trabalho que faço para outras mulheres que, assim como eu, também querem mudar sua realidade”, conta Ediane.



Além da atuação das empreendedoras, haverá no local o time de especialistas médicos da área de saúde da Bayer, que irá realizar retinografia para o diagnóstico e acompanhamento de doenças oftalmológicas, por meio de um equipamento moderno, indolor e não invasivo.

Além da atuação das empreendedoras, haverá no local o time de especialistas médicos da área de saúde da Bayer, que irá realizar retinografia para o diagnóstico e acompanhamento de doenças oftalmológicas Reprodução



De acordo com a Coordenadora de Relações com a Comunidade da Bayer em Belford Roxo, Mirella Domenich, o mutirão reforça o propósito da empresa com o pilar de responsabilidade social para o desenvolvimento local:



“A promoção da saúde é um direito humano fundamental, e nós, da Bayer, temos a missão de alcançarmos um mundo com saúde para todos. Diante disso, o ‘B.Território + Saúde’ une forças com o time de Farma e o Negócio Social Visão do Bem para viabilizar a promoção da saúde dos olhos e, ao mesmo tempo, possibilitar geração de renda às mulheres em vulnerabilidade social. É a iniciativa privada olhando para o território, atrelando desenvolvimento econômico e saúde”, conclui Mirella.



Serviço: Mutirão de Saúde Ocular



Atendimento gratuito, por ordem de chegada



Data e horário: 28/10 (sábado), das 8hs às 12hs



Local: Clube Bayer



Endereço: Estrada da Boa Esperança, 650 (entrada debaixo do viaduto).



Sobre a Bayer



A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas áreas de ciências da vida de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade em todo o mundo. O Brasil é a segunda maior operação da companhia no mundo.

De acordo com a Coordenadora de Relações com a Comunidade da Bayer em Belford Roxo, Mirella Domenich, o mutirão reforça o propósito da empresa com o pilar de responsabilidade social para o desenvolvimento local:“A promoção da saúde é um direito humano fundamental, e nós, da Bayer, temos a missão de alcançarmos um mundo com saúde para todos. Diante disso, o ‘B.Território + Saúde’ une forças com o time de Farma e o Negócio Social Visão do Bem para viabilizar a promoção da saúde dos olhos e, ao mesmo tempo, possibilitar geração de renda às mulheres em vulnerabilidade social. É a iniciativa privada olhando para o território, atrelando desenvolvimento econômico e saúde”, conclui Mirella.Atendimento gratuito, por ordem de chegada28/10 (sábado), das 8hs às 12hsClube BayerEstrada da Boa Esperança, 650 (entrada debaixo do viaduto).A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas áreas de ciências da vida de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade em todo o mundo. O Brasil é a segunda maior operação da companhia no mundo.