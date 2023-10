A quadra do Heliópolis ficou lotada para o aulão de zumba do projeto Saúde Mais feliz - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 27/10/2023 13:38 | Atualizado 27/10/2023 13:39

Belford Roxo - A Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo, através do projeto Saúde Mais Feliz, promoveu na noite desta quinta-feira (26), um aulão de zumba na quadra do clube Heliópolis. O evento, em alusão ao Outubro Rosa, teve o objetivo de promover a saúde, integração social e bem-estar. A ideia é ter um evento de zumba a cada mês.



A cor rosa predominou no evento, em apoio à conscientização e prevenção ao câncer de mama e colo do útero. O secretário especial do Esporte, Jefferson Alencar, destacou que uma das importâncias do evento é a conexão da cidade em torno desses temas, "Como o projeto lida diretamente com pessoas e a gente tem contato com muitas histórias que precisamos dar visibilidade, esse evento aqui é importantíssimo para isso", concluiu o secretário especial.

As aulas de zumba do projeto Saúde Mais Feliz atraem pessoas de todas as faixas etárias Rafael Barreto / PMBR



Apesar de ser um evento voltado para a causa das mulheres, o aulão também contou com um número considerável de homens presentes. "Os homens são muito bem vindos! Infelizmente existe uma cultura de não cuidar da saúde por parte deles. Mas a gente vem conseguindo aumentar mais a demanda dos homens cuidando da saúde, porque as mulheres vêm os chamando para participar. O projeto é para toda a população", arrematou Jefferson Alencar.

Os secretários Matheus Carneiro e Jefferson Alencar (ambos à frente) destacaram a importância do projeto Rafael Barreto / PMBR



16 mil alunos em 24 polos



O Projeto Saúde Mais Feliz conta com 24 polos abertos, tendo cerca de 16 mil alunos inscritos. E a ideia é abrir mais polos, pois existe uma demanda da população de cada bairro. Além de zumba, ainda há na grade outras atividades como natação, hidroginástica, aquazumba, treino funcional, funcional kids, bombeiro mirim, entre outras. "A gente fica muito feliz que Belford Roxo está avançando dentro dessa frente de projetos que vem cuidando da saúde através do esporte", disse o Secretário Municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.



O Projeto Saúde Mais Feliz conta com 24 polos abertos, tendo cerca de 16 mil alunos inscritos. E a ideia é abrir mais polos, pois existe uma demanda da população de cada bairro. Além de zumba, ainda há na grade outras atividades como natação, hidroginástica, aquazumba, treino funcional, funcional kids, bombeiro mirim, entre outras. "A gente fica muito feliz que Belford Roxo está avançando dentro dessa frente de projetos que vem cuidando da saúde através do esporte", disse o Secretário Municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.Dançando e cantando com um grande sorriso, a dona de casa, Laiza Frazão, 52, diz que o Projeto Saúde Mais Feliz é um evento maravilhoso por dar importância sobre a conscientização do câncer de mama para as mulheres. "É necessário não só na zumba, na hidroginástica, mas também por dentro, que é a saúde. Sem saúde não tem ginástica, não tem zumba. Então tem que se cuidar, porque vale muito a pena.", completou.

O secretário especial do Esporte, Jefferson Alencar, animou o aulão de zumba no Heliópolis Rafael Barreto / PMBR



No mesmo clima de saúde e diversão, Katia Leonideo, 46, dona de casa, diz que pratica há muito tempo e que é bastante dedicada à Zumba "O projeto ajuda muitas mulheres. E é ótimo para a gente estar aqui exercitando o nosso corpo, cuidando da gente. Então eu amo estar aqui nesse evento maravilhoso", finalizou.

No mesmo clima de saúde e diversão, Katia Leonideo, 46, dona de casa, diz que pratica há muito tempo e que é bastante dedicada à Zumba "O projeto ajuda muitas mulheres. E é ótimo para a gente estar aqui exercitando o nosso corpo, cuidando da gente. Então eu amo estar aqui nesse evento maravilhoso", finalizou.

Laíza Frazão e Kátia Leonídeo participaram da aula de zumba e elogiaram a iniciativa da Prefeitura Rafael Barreto / PMBR