A diretora geral de barracão, Sandra Dinha (D), a diretora artística, Luana Rios, com a equipe parintinense e os carnavalescos Cristiano Bara (camiseta cinza) e Marco Calleiros (camisa listrada)Divulgação

Publicado 27/10/2023 14:03 | Atualizado 27/10/2023 14:43

Belford Roxo - Uma equipe de escultores de Parintins, no interior do Amazonas, comandada por Marcos Melo, 39 anos, e Iranilson Martins, 41, desembarcou na última semana, no Rio de Janeiro, para confeccionar as esculturas que serão usadas nos carros alegóricos e tripés da Inocentes de Belford Roxo, no Carnaval de 2024. A agremiação tem como enredo “Debret pintou, camelô gritou: “compre 2 leve 3! Tudo para agradar o freguês”, dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros.



“Recebemos convites para trabalhar de algumas escolas de samba, do Rio e São Paulo, mas preferimos ficar com nosso amigo Cristiano Bara, pois trabalhamos vários anos com ele, na Vila Maria em uma parceria perfeita. Também vimos que a administração da Inocentes de Belford Roxo é séria e faz o possível para colocar a escola bonita na avenida. Pelo projeto apresentado pelos carnavalescos serão três meses de muito trabalho, tem horas que a saudade da família aperta, mas tudo é compensado quando vemos a escola entrar no desfile, o público aplaudindo e elogiando” disseram os escultores Marcos Melo e Iranilson Martins.

Marcos Melo trabalha há mais de 20 anos confeccionando esculturas e tem passagens pelas seguintes agremiações paulistas: Vila Maria, Gaviões da Fiel, Tom Maior e Peruche. Na folia carioca trabalhou na Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos de Padre Miguel, Bangu, Unidos da Ponte, e Maricá.



Iranilson Martins é escultor há mais de 18 anos, com passagens pelas seguintes escolas paulistanas: Vila Maria, Mocidade Alegre, Império da Casa Verde, Gaviões da Fiel e Rosas de Ouro. Na folia carioca passou pela Beija-Flor de Nilópolis, Acadêmicos de Niterói, Unidos de Padre Miguel, Bangu e Unidos da Ponte.

Fazem parte da equipe de escultores parintinenses, Marcos Mello, Iranilson Martins, Diuler Picanço, Oscar Cunha e Wender Jackson, que atua anualmente no Boi Garantido.